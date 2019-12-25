В мае в Петербурге инвесторы построили четыре детских сада

С начала 2021 года за счет инвесторов построены и сданы 13 соцобъектов, в числе которых 1 школа на 1550 мест, 8 садиков и совмещенный объект дошкольного образования, а также 3 объекта здравоохранения.

В Петербурге с 29 апреля по 17 мая в эксплуатацию ввели 4 детских дошкольных образовательных учреждения на 520 мест. Все объекты построены за счет внебюджетных средств. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Застройщик ООО "ТИН Групп" ввел в эксплуатацию ЖК "Полис на Московской" со встроенно-пристроенным садиком, рассчитанным на 75 мест. Объект находится по адресу: 2-ой Предпортовый проезд, дом 6, строение 1.

ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ" получило 11 мая разрешение на ввод детсада на 190 мест в Полюстрово, на Пейзажной ул., дом 8, корп. 2, строение 1. Садик находится в ЖК "Цветной город". Через два дня этот же застройщик ввел в эксплуатацию детский сад на 160 мест в ЖК "Ручьи".

В ЖК "ART квартал" в эксплуатацию ввели садик на 95 мест.

С начала 2021 года за счет инвесторов построены и сданы 13 соцобъектов, в числе которых 1 школа на 1550 мест, 8 садиков и совмещенный объект дошкольного образования, а также 3 объекта здравоохранения.

В апреле в Петербурге заключили 10 контрактов на строительство соцобъектов.

Фото: портал "Строительный Петербург"