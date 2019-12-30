С начала года в Петербурге насмерть сбили 9 пешеходов

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что с начала года в Петербурге под колесами машин погибли 9 пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Согласно статистике, за 15 дней с нового года в Северной столице сбили 9 человек, трое из которых — несовершеннолетние. Травмы из-за наездов автомобилей получили 75 пешеходов. Известно, что в Ленобласти от ДТП пострадало 29 пешеходов.
Отмечается, что виновниками в таких авариях в равной степени становятся как водители, так и пешеходы.
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Фото:pixabay
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