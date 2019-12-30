С начала года в Петербурге насмерть сбили 9 пешеходов

В результате наездов автомобилей травмы за две недели 2020 года получили 75 пешеходов.

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что с начала года в Петербурге под колесами машин погибли 9 пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Согласно статистике, за 15 дней с нового года в Северной столице сбили 9 человек, трое из которых — несовершеннолетние. Травмы из-за наездов автомобилей получили 75 пешеходов. Известно, что в Ленобласти от ДТП пострадало 29 пешеходов.

Отмечается, что виновниками в таких авариях в равной степени становятся как водители, так и пешеходы.

Ранее мы сообщали о том, что в России зафиксировали первый случай смерти из-за снюса.

Фото:pixabay