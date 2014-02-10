С начала года в Петербурге энтеровирусной инфекцией заразились более 60 человек

В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах заболевания.

С начала 2021 года в Петербурге зарегистрировали 63 случая энтеровирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Заболеваемость составила 1,17 на 100 тыс. населения. Вирус поражает прежде всего центральную и периферическую нервные системы, желудочно-кишечный тракт, сердце, легкие, печень, почки. В зависимости от того, какой орган пострадал, выделяют различные формы заболевания. Самой тяжелой формой является серозный менингит. У заболевшего повышается температура до 38-40 градусов, появляется головная боль, слабость, тошнота, рвота, светобоязнь. некоторых случаях наблюдаются катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей, насморк, кашель. На следующий день появляется сыпь, которая держится максимум до 8 дней, а затем бесследно исчезает.

В случае появления симптомов необходимо сразу же обратиться за помощью медиков. Заразиться можно от больного человека или носителя инфекции. Инкубационный период составляет 1-10 дней.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за неделю клещи покусали более 1000 петербуржцев.

Фото: Piter.TV