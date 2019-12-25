За неделю клещи покусали более 1000 петербуржцев

С начала сезона в Петербурге энцефалитом заразились 10 человек, в том числе трое детей.

За неделю 915 петербуржцев, укушенных клещами, обратились в медучреждения. Из них 189 – дети. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Со 155 петербуржцев в период с 31 мая по 6 июня медики сняли клещей. Больше всего пострадавших в Пушкинском районе – 53 человека, в Курортном – 33, в Красногвардейском – 11. Самым безопасным по итогам недели оказался Фрунзенский район.

Из исследованных 1303 клещей – 12 оказались переносчиками энцефалита. С начала сезона в Петербурге этим заболеванием заразились 10 человек, в том числе трое детей.

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