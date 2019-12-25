С начала года в Петербурге более 300 детей-сирот обрели семьи

В региональном государственном банке данных о детях на учете состоят более 1250 детей-сирот и детей.

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что в Петербурге с начала года в семьи устроили 334 ребенка. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка Анны Митяниной.

Согласно данным аппарата, на 1 ноября в Петербурге на учете состоят более 1250 детей-сирот и детей, подлежащих устройству в семьи. Среди них 437 детей имеют инвалидность. Кроме того, у 584 детей — есть несовершеннолетние братья и сестры.

Согалсно статистике, чаще всего в семьи берут на воспитание детей без заболеваний. В аппарате уполномоченного по правам ребёнка Анны Митяниной отметили, что сложнее всего найти родителей детям старшего возраста и малышам с ОВЗ.

Ранее мы сообщали о том, что застройщики безвозмездно передадут в собственность Петербурга два детсада.

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