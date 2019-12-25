С начала года в Петербург приехало 112 тонн народных средств от простуды

Чеснок, лимоны и имбирь прибыли в город из Китая, Египта, ЮАР и других стран.

С 1 января 2020 года в Петербург морем прибыло порядка 112 тысяч тонн народных средств от простуды: лимонов, имбиря и чеснока. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Петербургу и области.

За 9 месяцев Большой порт Петербурга привезли 96 тысяч тонн лимонов из Аргентины, ЮАР, Марокко, Китая, Бразилии. Также цитрусы отправляли в Россию Нидерланды, Боливия, Германия, Уругвай и Египет. 13,5 тонн чеснока приехали в Северную столицу из Китая, Египта и Перу, а поставщиками 2 тонн имбиря выступили Китай, Перу и Бразилия.

Считающимися традиционными антипростудные средства, однако, не так уж эффективны при болезни. Вот что говорит о них специалист.

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