С начала года туристы оставили в Петербурге 215 млрд рублей

За это время город посетили 5,54 млн туристов, из них 160 тыс. – иностранцы.

С начала этого года в Петербурге вырос поток туристов на 30%. Об этом рассказал председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев в своем телеграм-канале.

За это время город посетили 5,54 млн туристов, из них 160 тыс. – иностранцы. В среднем в городе туристы от 3 до 6 дней. Путешественники из ближнего зарубежья остаются в городе на 7-8 дней.

Средний чек у туристов из России составил 36,5 тыс. рублей, что на 13,7% выше прошлогоднего показателя. Расходы гостей из дальнего зарубежья в Петербурге возросли на 16,3%. Всего в экономику города туристы привнесли 215 млрд рублей. В прошлом году – 124 млрд рублей.

По итогам первой половины августа отели Петербурга категории "3 звезды" в среднем были заполнены на 88,6%, "4 звезды" — на 79,9%, а "5 звёзд" — на 66,8%

Ранее кинотеатр "Аврора" приобрёл диваны и кресла для зрителей за 13,6 млн рублей. Закупка производится у единственного поставщика.

Фото: Piter.tv

