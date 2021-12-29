С начала года спрос на обувь снизился на 9% в Петербурге

Рост продаж отмечался только в конце лета, когда родители готовили детей к школе.

В четверг, 17 февраля, стало известно, что в несетевых обувных магазинах за январь этого года количество чеков снизилось на 9% по сравнению с концом 2021 года. Отмечается, что снижение также прослеживается у сетей. Об этом рассказали в IT-компании "Эвотор".

Крупные сети заявили о падении выручки от 25 до 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост продаж отмечался только в конце лета, когда родители готовили детей к школе.

По мнению участников рынка, это связано с тем, что потребители стали чаще покупать товары в маркетплейсах, а также с введением маркировки.

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