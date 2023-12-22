В феврале первичный рынок жилья в Петербурге сократился вдвое

Выручка петербургских застройщиков уменьшилась на 47% – до 25,6 млрд рублей.

В прошлом месяце количество сделок по продаже квартир на первичном рынке в Петербурге уменьшилось на 49% в сравнении с январем. Данными поделились аналитики Dataflat – базы данных по новостройкам.

В феврале в городе зарегистрировали 2698 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, а в январе – 5045. Доля сделок с ипотекой за месяц снизилась с 86 до 64%. Выручка петербургских застройщиков уменьшилась на 47% – до 25,6 млрд рублей.

При этом отмечается, что в Ленобласти спад был не таким большим. Заключили 1058 ДДУ. Это меньше на 26%, чем в январе, когда подписали 1439 ДДУ. Сделки по ипотеке упали с 84 до 68%. Выручка застройщиков в прошлом месяце – 6,4 млрд рублей (-25%).

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в феврале ввели в эксплуатацию 237 тыс. "квадратов" жилья. Речь идет о 99 домах на 5044 квартиры, включая индивидуальное жилое строительство.

Фото: Piter.TV