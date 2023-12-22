В феврале в Петербурге ввели более 230 тыс. "квадратов" жилья

Речь идет о 99 домах на 5044 квартиры, включая индивидуальное жилое строительство.

В Петербурге в феврале ввели в эксплуатацию 237 тыс. "квадратов" жилья. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 7 марта.

Речь идет о 99 домах на 5044 квартиры, включая индивидуальное жилое строительство. За месяц возвели 82 таких дома общей площадью 15,4 тыс. "квадратов".

Лидером в феврале стал Василеостровский район, где сдали почти 78 тыс. "квадратов" жилья: 5 домов на 1857 квартир. Следующим по объему ввода жилищного строительства оказался Красносельский район. Там построили дом на 996 квартир общей площадью 55 тыс. "квадратов". На третьем месте – Московский район, где возвели 5 многоквартирных домов на 45,5 тыс. "квадратов" жилья, что составляет 1327 квартир.

Помимо этого, в прошлом месяце сдали 16 объектов общегражданского назначения: детский сад на 120 мест и котельную в Красногвардейском районе, отделение "скорой" медицинской помощи, детский сад на 220 мест и магазин в Красносельском районе, интеллектуальную лабораторию цифровых сетей площадью около 4 тыс. "квадратов" в Приморском районе.

Ранее на Piter.TV: в Шушарах достроили детский сад на 190 мест.

Фото: Piter.TV