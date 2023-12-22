В Шушарах достроили детский сад на 190 мест

Детский сад имеет общую площадь 3,3 тысячи кв.м.

В Шушарах завершилось строительство детского сада на 190 мест. Начальник Госстройнадзора Петербурга Владимир Болдырев в рамках личного контроля посетил строительную площадку детского сада на улице Нины Петровой, рассказал портал "Строительный Петербург".

Детский сад общей площадью 3,3 тысячи кв.м рассчитан на 190 мест. В новом детском саду есть физкультурный и музыкальный залы, кружковые.

По словам Владимира Болдырева, в ЖК "ЮгТаун", рядом с детским садом, строители возводят школу на 825 мест.

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Фото: Госстройнадзор