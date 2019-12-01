В том числе более 98 тысяч дети до 14 лет.

В воскресенье, 1 декабря, стало известно о том, что с начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре подсчитали число пострадавших от укусов животных россиян в этом году. Отмечается, что в 2018 году от укусов животных пострадало 380 тысяч. В этом году за 10 месяцев в больницы обратились 350 тысяч россиян. Среди пострадавших более 98 тысяч дети до 14 лет.

Отмечается, что большинству пациентов требуется специфическое лечение.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ.