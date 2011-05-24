С начала года на путях ОЖД получили травмы 130 человек

90 человек погибли в результате полученных травм.

С начала года, с января по сентябрь, на путях Октябрьской железной дороги (ОЖД) получили травмы 130 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

В пресс-службе рассказали, что 90 человек погибли в результате полученных травм. Также пострадали и 10 детей, 6 из которых скончались. В прошлом году на путях ОЖД получили травмы 145 человек, из них 13 детей.

В основном петербуржцы нарушают правила перехода железнодорожных путей: некоторые из них перебегают в неположенных местах, еще часть горожан игнорируют сигналы светофора на пешеходном переходе.

Переходите железнодорожные пути в специально оборудованных для этого местах, на зеленый сигнал светофора, а также по пешеходным мостам и тоннелям. Не прогуливайтесь рядом с железнодорожным полотном.​ пресс-служба Октябрьской железной дороги

Ранее стало известно, что за этот же период по Октябрьской магистрали перевезли 109 млн пассажиров.

Фото: Piter.tv