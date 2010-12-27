Кроме того, вандалы разбили 14 линз светофоров.

В пятницу, 18 октября, стало известно о том, что с начала года "художники" испортили рисунками 250 вагонов ОЖД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что каждый разрисованный вагон приходилось отмывать и красить. На это сотрудники ОЖД тратили до двух дней. Отметим, что для приведения окраски 250 вагонов в надлежащий вид требуется более года.

Кроме того, в ОЖД заявили, что вандалы разбили 14 линз светофоров.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти задержали пенсионера с огромной партией наркотиков.

Фото:pixabay