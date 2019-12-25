С начала года детсады Петербурга оштрафовали за антисанитарию на 3,5 млн рублей

Самое частое – нарушение технологических приготовлений блюд, правила мытья посуды, маркировка разделочного инвентаря.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу за девять месяцев текущего года проверило 175 дошкольных учреждений. Во время проверок было найдено множество нарушений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Самое частое – нарушение технологических приготовлений блюд, правила мытья посуды, маркировка разделочного инвентаря. Также в некоторых детских садах нарушали условия хранения и сроки годности продуктов, использовали посуду с трещинами и сколами.

За выявленные нарушения Роспотребнадзор привлёк виновных лик к административной ответственности, оштрафовав на сумму более 3,5 млн рублей.

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Фото: Piter.tv