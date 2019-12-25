Лучшие воспитатели в Петербурге получат по 50 тысяч рублей

Губернатор города поздравил воспитателей с профессиональным праздником и поблагодарил за внимание к детям.

Стало известно, что в Петербурге премии получат воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщила 27 сентября пресс-служба Смольного.

Он отметил, что за выдающиеся заслуги в образовании и воспитании премию по 50 тысяч рублей получат 100 лучших воспитателей, а 100 тысяч рублей получат полсотни лучших педагогов дополнительного образования.

День воспитателя появился 27 сентября 2004 года. В этот день в 1863 году в Петербурге был открыт первый детский сад, напомнил губернатор.

Ранее мы сообщали о том, что более миллиона петербуржцев сделали прививку от гриппа.

Фото: Piter.tv