Более миллиона петербуржцев сделали прививку от гриппа

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78.ru, что уже более миллиона граждан сделали прививки от гриппа — это 20 % от всего населения Петербурга.
В планах, привить 60% населения – это более трех миллионов человек. Среди получивших вакцину – около 300 тысяч несовершеннолетних.
Градоначальник еще раз напомнил, что коронавирус никуда не исчез, и он может пройти в осложненной форме, если при этом еще заболеть и гриппом.
Ранее врач объяснил, почему люди болеют после прививки.
Фото: Piter.TV
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