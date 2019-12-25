Более миллиона петербуржцев сделали прививку от гриппа

В планах, привить 60% населения .

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78.ru, что уже более миллиона граждан сделали прививки от гриппа — это 20 % от всего населения Петербурга.

В планах, привить 60% населения – это более трех миллионов человек. Среди получивших вакцину – около 300 тысяч несовершеннолетних.

Градоначальник еще раз напомнил, что коронавирус никуда не исчез, и он может пройти в осложненной форме, если при этом еще заболеть и гриппом.

Ранее врач объяснил, почему люди болеют после прививки.

Фото: Piter.TV