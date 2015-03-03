С начала года более 30 человек погибли на путях в Петербурге и области

Один шестилетний ребенок погиб.

За четыре месяца этого года на железной дороге в Петербурге и области травмировались 42 человека, из них 31 погиб. Об этом в четверг, 19 мая, рассказали в пресс-службе ОЖД в Telegram-канале.

Из 42 пострадавших пять несовершеннолетних петербуржцев. Один шестилетний ребенок погиб. С начала года на территории ОЖД травмы различной степени получили 73 человека. Из них 51 человек погиб.

В пресс-службе напомнили, что переходить ж/д пути необходимо только по специально оборудованным пешеходным переходам, тоннелям и мостам. Подчеркивается, что категорически нельзя прыгать с платформы на пути.

Ранее мы писали, что в Ленобласти погиб ребенок, засунувший отвертку в розетку. Малыш скончался в больнице.

Фото: Piter.tv

