С начала года Петербург приобрел 17 млн "квадратов" социального жилья

80 квартир оборудованы для людей, пользующихся креслом-коляской.

За первое полугодие 2023-го город приобрел для льготников и очередников 1623 квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного в субботу, 22 июля.

Обеспечение социальным жильем петербуржцев льготных категорий и очередников – приоритет социальной и жилищной политики города. У нас действуют различные программы поддержки петербуржцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Более тысячи квартир куплены для детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. 80 квартир оборудованы для людей, пользующихся креслом-коляской.

Ранее мы сообщали о том, что премиального жилья в Петербурге становится все меньше.

Фото: Piter.TV