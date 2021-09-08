С начала года Петербург приобрел 17 млн "квадратов" социального жилья

За первое полугодие 2023-го город приобрел для льготников и очередников 1623 квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного в субботу, 22 июля.
Обеспечение социальным жильем петербуржцев льготных категорий и очередников – приоритет социальной и жилищной политики города. У нас действуют различные программы поддержки петербуржцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Более тысячи квартир куплены для детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. 80 квартир оборудованы для людей, пользующихся креслом-коляской.
Ранее мы сообщали о том, что премиального жилья в Петербурге становится все меньше.
Фото: Piter.TV
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