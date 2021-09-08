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С начала года Петербург приобрел 17 млн "квадратов" социального жилья
Сегодня, 12:17
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С начала года Петербург приобрел 17 млн "квадратов" социального жилья

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80 квартир оборудованы для людей, пользующихся креслом-коляской.

За первое полугодие 2023-го город приобрел для льготников и очередников 1623 квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного в субботу, 22 июля. 

Обеспечение социальным жильем петербуржцев льготных категорий и очередников – приоритет социальной и жилищной политики города. У нас действуют различные программы поддержки петербуржцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Более тысячи квартир куплены для детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. 80 квартир оборудованы для людей, пользующихся креслом-коляской.

Ранее мы сообщали о том, что премиального жилья в Петербурге становится все меньше.

Фото: Piter.TV

Теги: смольный, социальное жилье
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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