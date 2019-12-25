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С начала года Петербург отправил в США 681 тонну мороженого
Сегодня, 17:28
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nadezhda_sib

С начала года Петербург отправил в США 681 тонну мороженого

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Вся продукция соответствует поставленным требованиям.

Петербург отправил в США почти 681 тонну мороженого в течение 2020-го года. Соответствующие документы на экспортные поставки оформил Россельхознадзор по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.

Всего в этом году будет 76 поставок. Перед отправкой партии проходят исследование в лаборатории для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям, которые установлены в США. 

Ранее в Петербург привезли почти 70 тонн латвийского мороженого. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: мороженое, россельхознадзор, экспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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