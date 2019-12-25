С начала года Петербург отправил в США 681 тонну мороженого

Петербург отправил в США почти 681 тонну мороженого в течение 2020-го года. Соответствующие документы на экспортные поставки оформил Россельхознадзор по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.
Всего в этом году будет 76 поставок. Перед отправкой партии проходят исследование в лаборатории для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям, которые установлены в США.
Ранее в Петербург привезли почти 70 тонн латвийского мороженого.
Фото: pixabay.com
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