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С начала года 14 человек попали в больницу с отравлениями грибами
Сегодня, 19:53
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С начала года 14 человек попали в больницу с отравлениями грибами

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За год участились случаи с отравлениями пациентов, употребивших мухоморы, которые они купили через интернет.

С начала 2022 года в НИИ Джанелидзе в Петербурге попали 14 человек с отравлениями грибами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела клинической токсикологии больницы Алексея Лодягина.

По словам Лодягина, из 14 отравлений один случай закончился летальным исходом. За год участились случаи с отравлениями пациентов, употребивших мухоморы, которые они купили через интернет.

Ранее спасатели вывели пенсионера из леса под Приозерском. Мужчина собирал грибы и заблудился. Его передали родственникам.

Фото: phxere
 

Теги: мухоморы, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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