Коммунальщики Петербурга расчищают крыши города

За прошедшую неделю город накрыло 33 сантиметрами свежевыпавшего снега.

Во всех районах Петербурга 9 февраля ведутся работы по очистке крыш от снега. Как напомнили в пресс-службе Смольного, за прошедшую неделю город накрыло 33 сантиметрами свежевыпавшего снега.

Отмечается, что жильцов предупреждают об уборке снега заранее, автовладельцев просят убрать припаркованные машины. Коммунальщики планируют работы под временной отрезок, обозначенный на дорожном знаке о запрете остановки транспорта в определенное время дня недели. Во всех районах Петербурга в такие часы временно перекрывают улицу, очищают кровлю, тротуары и проезжую часть с помощью сотрудников ГИБДД и дорожников комитета по благоустройству. Ночью во вторник улицы расчищали 1035 машин и 350 дворников, утром на работу вывели 1026 машин и 1227 дворников.

За минувшие сутки с дорог города собрали и доставили в пункты "Водоканала" более 23,6 тысяч кубометров снега, а с начала зимнего сезона на снегоприемные и снегоплавильные пункты вывезли почти 500 тысяч кубометров снега.

Ранее мундеп обратилась в комитет по благоустройству Петербурга о нецелевом использовании уборочной техники.

Фото: Piter.TV