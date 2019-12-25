С начала этого года Госстройнадзор Петербурга ввел в эксплуатацию 112 объектов

Специалисты проверили 452 стройплощадки.

С начала этого года Госстройнадзор Петербурга проверил 452 стройплощадки, ввел в эксплуатацию 112 объектов (38 из них – объекты жилых комплексов) и выдал 15 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в пресс-службе Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга.

В ходе проверок специалисты также выявили нарушения в проектной документации. В связи чем было возбуждено 211 административных дел и вынесено 197 постановлений об административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 11 миллионов рублей.

За последние годы в городе наблюдается баланс между застройкой и строительством социальной инфраструктуры. Однако власти Петербурга намерены улучшить показатели. Отныне следить за единым темпом строительства жилых комплексов и социальной инфраструктуры (школы, детские сады и др.) будет Градостроительная комиссия.

Фото: Piter.tv