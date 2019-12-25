С начала декабря в Петербурге освободили 24 земельных участка от незаконной торговли

Специалисты ликвидировали лавки, где продавались рыба, икра, мед, орехи, фрукты и овощи.

С начала декабря 2023 года в Петербурге освободили 24 земельных участка от незаконной торговли на улице. Рейды прошли в семи районах города: Приморском, Красносельском, Невском, Фрунзенском, Калининском и Кировском. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом

Специалисты ликвидировали лавки по продаже рыбы, икры, меда, орехов, фруктов и овощей. Кроме того, был изъят автомобиль, в котором продавалась "омывайка". На склады временного хранения отправили свыше 500 товаров.

За нарушение правил торговли владельцы точек будут привлечены к административной ответственности. Организаторы незаконной торговли на улице не перечисляют в бюджет города налоги и другие необходимые платежи.

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