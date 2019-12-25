С начала частичной мобилизации в Ленобласти зарегистрировали брак 400 пар

Пожениться можно в день подачи заявления. Данная опция распространяется на мобилизованных граждан.

В Ленобласти поженились 417 с начала частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Ленинградской области.

Пятница в Ленинградской области по прежнему является лидером по количеству свадебных церемоний. Однако этой осенью отмечается особенный свадебный бум. Управление ЗАГС Ленинградской области

Известно, что отношения можно зарегистрировать день подачи заявления. Данная опция распространяется на мобилизованных граждан.

За последние 10 месяцев поженились 7,1 тыс. влюбленных. В прошлом году за этот же период времени в семейные отношения вступили 6,4 тыс. пар.

Ранее на Piter.tv: подать заявление на развод можно с помощью Госуслуг.

Фото: ВКонтакте / Управление ЗАГС Ленинградской области