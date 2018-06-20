С начала апреля коммунальщики вымыли 600 улиц Петербурга

С начала апреля коммунальщики очистили от зимней грязи 600 улиц Петербурга. Работа продолжается в рамках весенней уборки города. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

За прошедшие сутки было вымыто 75 городских магистралей. В понедельник, 8 апреля убирали центр города (набережная Обводного канала, Садовый мост, Суворовская площадь, Соляной переулок, Большеохтинский мост), Московский, Фрунзенский, Выборгский и Приморский районы. Также комплексная уборка проходит и в пригородах Петербурга.

Коммунальщики во время уборки чистят улицу от песка, мусора, несколько раз ее подметают и промывают. Также проводить облагораживание поребриков, остановок и ограждений. На уборку за сутки было потрачено 7,1 тысяч кубометров воды.

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Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству