Дорожники отмыли "Санкт-Петербург"

Также дорожники за первые три дня потепления отмыли уже 200 магистралей.

Сотрудники садово-паркового предприятия "Южное" отмыли въездной знак "Санкт-Петербург" на Пулковском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Специалисты мыли знак специальным шампунем для отмывки загрязнений, которые скопились за зимний период. Также для работы была задействована автовышка и оборудование для подачи воды под давлением.

Также дорожники за первые три дня потепления отмыли уже 200 магистралей. За апрель им нужно привести в порядок все городские улицы.

Ранее на Piter.TV: Активисты отмыли скульптуру котенка Фунтика.

Фото: пресс-служба Смольного