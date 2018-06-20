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Дорожники отмыли "Санкт-Петербург"
Сегодня, 16:46
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nastya960

Дорожники отмыли "Санкт-Петербург"

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Также дорожники за первые три дня потепления отмыли уже 200 магистралей.

Сотрудники садово-паркового предприятия "Южное" отмыли въездной знак "Санкт-Петербург" на Пулковском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Специалисты мыли знак специальным шампунем для отмывки загрязнений, которые скопились за зимний период. Также для работы была задействована автовышка и оборудование для подачи воды под давлением.

Также дорожники за первые три дня потепления отмыли уже 200 магистралей. За апрель им нужно привести в порядок все городские улицы.

Ранее на Piter.TV: Активисты отмыли скульптуру котенка Фунтика.
Фото:  пресс-служба Смольного 

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Теги: отмыли дороги, отмыли знак, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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