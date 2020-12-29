С начала Нового года 8 человек в Петербурге погибли в пожарах

Всего на территории города произошло 179 пожаров.

С 1 января 2021 года в Петербурге зафиксировано возникновение 179 пожаров, в результате которых погибли 8 человек. Еще 9 граждан пострадали. Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС.

Так, за 8 дней праздников два человека, один из которых - ребенок, получили травмы из-за несоблюдения норм безопасности при использовании пиротехники.

В связи с этим, сотрудники МЧС напоминают горожанам о том, что ни в коем случае нельзя правилами пожарной безопасности и быть особо осторожными, используя печи, электронагревательные приборы, электрооборудование и другие огнеопасные объекты. Необходимо проверять их исправность перед использованием.

Кроме того, категорически запрещается включать несколько мощных электрических приборов одновременно в одну розетку, а также надолго оставлять включенными электрические плиты, кипятильники, утюги и камины.

Ранее мы рассказали о том, что пожарные локализовали горение постройки на Косой линии.

Фото: Piter.TV