С места аварии на мототреке в Ломоносовском районе госпитализированы два человека

В пятницу, 14 августа, на территории мототрека в Ломоносовском районе поселке произошло ДТП с участием двух мотоциклов. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Авария произошла вблизи дороги Ретселя. Один из гонщиков получил плечевую колотую рану, а другой предположительно сломал позвоночник. Сведений о госпитализации пострадавших не поступало.
Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.
Ранее мы рассказали о том, что на КАД два грузовика зажали легковушку Kia.
Фото: Piter.TV
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