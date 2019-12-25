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С места аварии на мототреке в Ломоносовском районе госпитализированы два человека
Сегодня, 19:05
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lizapoluda

С места аварии на мототреке в Ломоносовском районе госпитализированы два человека

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Пострадавшие получили тяжелые травмы плеча и позвоночника.

В пятницу, 14 августа, на территории мототрека в Ломоносовском районе поселке произошло ДТП с участием двух мотоциклов. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

 

Авария произошла вблизи дороги Ретселя. Один из гонщиков получил плечевую колотую рану, а другой предположительно сломал позвоночник. Сведений о госпитализации пострадавших не поступало.

 

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

 

Ранее мы рассказали о том, что на КАД два грузовика зажали легковушку Kia.

 

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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