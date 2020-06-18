С мая в Петербурге перепрофилировали под производство масок более 100 предприятий

Предприятия изготавливают более 800 тыс. масок каждый день.

С мая 2020 под производство средств индивидуальной защиты в Петербурге перепрофилировали более 100 предприятий. Об этом заявил заместитель министра Минпромторга Алексей Беспрозванных на совместном заседании президиумов Общественной организации и Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга", передало "78.ru".

В июне эти предприятия ежедневно производят более 800 тыс. защитных масок. Отметим, что в конце марта эта цифра была 125 тыс. в сутки, а в мае их количество увеличили до 200 тыс.

Губернатор города заявил, что город помогает предприятиям как может. Несмотря на большие финансовые потери, все действия направлены на обеспечение безопасности петербуржцев.

Ранее стало известно, что аппараты по продаже масок и перчаток уберут со станций петербургского метро до 23 июня.

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