С крыши дома в центре Петербурга сняли незаконную станцию сотового оператора

Генеральному директору управляющей организации внесли представление.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что в центре Петербурга пресекли деятельность недобросовестного оператора связи. Об этом сообщают в Невский новостях.

Незаконную сотовую станцию обнаружили во время проверки Центрального района. Её установили на крыше многоквартирного дома. Как оказалось, местные жители своё согласие на установку оборудования не давали.

В итоге генеральному директору управляющей организации внесли представление, а станцию демонтировали.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге возбудили дело за фейк о коронавирусе в соцсети.

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