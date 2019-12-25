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С крыши дома в центре Петербурга сняли незаконную станцию сотового оператора
Сегодня, 10:10
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IRINA_CHALKINA

С крыши дома в центре Петербурга сняли незаконную станцию сотового оператора

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Генеральному директору управляющей организации внесли представление.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что в центре Петербурга пресекли деятельность недобросовестного оператора связи. Об этом сообщают в Невский новостях.

Незаконную сотовую станцию обнаружили во время проверки Центрального района. Её установили на крыше многоквартирного дома. Как оказалось, местные жители своё согласие на установку оборудования не давали. 

В итоге генеральному директору управляющей организации внесли представление, а станцию демонтировали. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге возбудили дело за фейк о коронавирусе в соцсети.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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