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С крыши дома на 12-й Красноармейской улице посыпались кирпичи
Сегодня, 16:08
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

С крыши дома на 12-й Красноармейской улице посыпались кирпичи

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Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье, 19 сентября, с крыши дома на 12-й Красноармейской улице посыпались кирпичи. Об этом сообщают жильцы в группе "Аварийный Петербург" в соцсести "ВКонтакте".

Как рассказали местные жители, в доме 5 начали демонтировать аварийный балкон, после этого с крыши дома начали падать кирпичи. Причины падения на данный момент неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Невском проспекте в доме без кровли дождь затопил квартиры.

Фото: Вконтакте / Аварийный Петербург
 

Теги: кирпичи, красноармейская, кровля, крыша
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

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