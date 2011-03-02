На Невском проспекте в доме без кровли дождь затопил квартиры

В публикации горожанка упомянула, что фонд капитального ремонта не предусмотрел в смете стоимость временной кровли. Это и есть причина потопа.

В субботу, 7 августа, в Центральном районе Петербурга у жильцов дома №146 на Невском проспекте протекла крыша. Вся причина в отсутствии кровли на крыше. Этим горожане поделились в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте".

По словам петербурженки, которая опубликовала видео, в здании идет капитальный ремонт кровли, в результате образовались протечки. На кадрах видео можно наблюдать, что капли с потолка намочили потолок и стены. По всей квартире расставлены емкости, в которых собирается вода. В публикации горожанка упомянула, что фонд капитального ремонта не предусмотрел в смете стоимость временной кровли. Это и есть причина потопа.

Портал 78.ru сообщает, что набралось 15 подобных жалоб, ФКР пообещал возместить ущерб, когда закончит ремонт кровли.

Ранее Piter.tv писал, что Татьяна Буланова обратилась к главе ЦИК: "Складывается ощущение, что петербургские чиновники против народа".

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