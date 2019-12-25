С конца ноября с петербургских улиц вывезли почти 700 тысяч кубометров снега

За сутки город очистили от 47,4 тысяч кубометров снега.

С конца ноября с петербургских улиц и дорог вывезли 693 тысячи кубометров снега – прошлой зимой такая цифра была достигнута ко второй половине февраля. За сутки город очистили от 47,4 тысяч кубометров снега – примерно 2300 груженых снегом самосвалов. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

Днем в уборке снега участвуют 1028 единиц техники и 1241 работник ручного труда дорожных предприятий. За состоянием парков, скверов и садов следят еще 207 машин и 796 специалистов садово-парковых хозяйств.

В понедельник, 13 декабря, на город обрушился снегопад, на дороги легло около 8 сантиметров снега. При этом, по прогнозу синоптиков, 14 декабря температура воздуха предстоящей ночью составит -1…-3 градусов, днем столбики термометров покажут -1…+1. На дорогах возможно образование гололедицы и налипание мокрого снега.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга