Мокрый снег и плюсовая температура ожидаются в Петербурге 14 декабря

На дорогах возможна гололедица.

Во вторник, 14 декабря, в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода. Ночью пройдет небольшой снег, днем возможны мокрые осадки. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По прогнозу синоптиков, температура воздуха предстоящей ночью составит -1…-3 градусов, днем столбики термометров покажут -1…+1. На дорогах возможно образование гололедицы и налипание мокрого снега.

Ветер подует с юго-запада, юга умеренный. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 14 декабря воздух прогреется до +1 градуса.

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