В Ленобласти 14 декабря воздух прогреется до +1 градуса

Ночью во вторник местами пройдёт небольшой снег, днём в большинстве районов – небольшой, местами умеренный мокрый снег.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 14 декабря в Ленобласти ожидается преимущественно облачная погода.

Ночью во вторник местами пройдёт небольшой снег, днём в большинстве районов – небольшой, местами умеренный мокрый снег. Днём также возможно налипание мокрого снега. Ночью ветер будет дуть с юго-запада, юга со скоростью 4-9 м/с, днем – со скоростью 8-13 м/с.

Температура воздуха в течение суток -4...+1, ночью местами до -7 градусов. На дорогах гололедица.

Фото: Piter.tv; МЧС