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В Ленобласти 14 декабря воздух прогреется до +1 градуса
Сегодня, 15:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 14 декабря воздух прогреется до +1 градуса

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Ночью во вторник местами пройдёт небольшой снег, днём в большинстве районов – небольшой, местами умеренный мокрый снег.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 14 декабря в Ленобласти ожидается преимущественно облачная погода.

Ночью во вторник местами пройдёт небольшой снег, днём в большинстве районов – небольшой, местами умеренный мокрый снег. Днём также возможно налипание мокрого снега. Ночью ветер будет дуть с юго-запада, юга со скоростью 4-9 м/с, днем – со скоростью 8-13 м/с.

Температура воздуха в течение суток -4...+1, ночью местами до -7 градусов. На дорогах гололедица.

Фото: Piter.tv; МЧС

Теги: зима, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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