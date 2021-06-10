Более 900 человек арестовали за участие в протестах в Петербурге после 24 февраля

1615 людям удалось обжаловать решение судов.

За участие в несанкционированных пацифистских акциях после 24 февраля 2022 года в Петербурге арестовали 913 человек. Статистику предоставила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всего поступили 4772 дела. 4114 из них рассмотрели. Суды приговорили к штрафу 2857 человек, 138 людям назначили обязательные работы. 200 дел прекратили, еще 576 возвратили. 1645 людям удалось обжаловать решение.

В Петербурге задерживают за скандирование лозунгов, плакаты, одиночные акции. Недавно из-за пацифистского плаката на балконе на петербурженку составили протокол.

Фото: Piter.tv