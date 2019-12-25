С конца февраля цены на новые автомобили в Петербурге выросли до 40%

По словам Слуцкого, несмотря на повышение цен, фиксируется устойчивый спрос.

Стало известно, что цены на рынке продаж новых легковых автомобилей в Петербурге в среднем выросли на 30-40%. Об этом 10 марта сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора "Аларм-Моторс" Романа Слуцкого.

По словам Слуцкого, несмотря на повышение цен, фиксируется устойчивый спрос. Также с начала марта дилерские склады практически не пополняются новым товаром со стороны дистрибьюторов. Он добавил, что все следующие отгрузки в наш адрес станут в среднем дороже на 50% к февралю. К концу апреля дилерские запасы новых автомобилей по большинству брендов имеют шансы прийти к нулю.

Как рассказали в пресс-службе Ассоциации "Российские автомобильные дилеры", по всем брендам отмечается подорожание автомобилей. Кроме этого, Дефицит автомобилей наблюдается уже несколько месяцев. Дилерские центры продолжают работу.

Ранее мы сообщали, что завод Nissan в Петербурге приостанавливает работу на три недели. Причиной приостановки работы стали перебои поставок комплектующих. Сохранятся ли при этом зарплаты сотрудников, не уточняется.

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