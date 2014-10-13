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Завод Nissan в Петербурге приостанавливает работу на три недели
Сегодня, 17:08
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Завод Nissan в Петербурге приостанавливает работу на три недели

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Причиной стали перебои поставок.

В четверг, 10 марта, компания ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" приостанавливает производство машин на заводе в Петербурге с понедельника, 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе концерна. 

Причиной приостановки работы стали перебои поставок комплектующих. Пока работу остановили на три недели. Сохранятся ли при этом зарплаты сотрудников, не уточняется. 

Ранее компания прекратила экспорт машин в Россию.

В то же время Toyota не планирует закрывать завод в Петербурге.

Фото: Pexels

Теги: nissan, завод nissan, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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