Завод Nissan в Петербурге приостанавливает работу на три недели

В четверг, 10 марта, компания ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" приостанавливает производство машин на заводе в Петербурге с понедельника, 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
Причиной приостановки работы стали перебои поставок комплектующих. Пока работу остановили на три недели. Сохранятся ли при этом зарплаты сотрудников, не уточняется.
Ранее компания прекратила экспорт машин в Россию.
В то же время Toyota не планирует закрывать завод в Петербурге.
Фото: Pexels
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