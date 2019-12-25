Toyota не планирует закрывать завод в Петербурге

Завод Toyota в Петербурге был введен в эксплуатацию в 2007 году.

Японский автопроизводитель Toyota Motor приостановил производство и поставки в России, однако пока не планирует уходить с российского рынка. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе компании.

Завод в Петербурге приостановил работу с 4 марта из-за задержки поставок комплектующих. В Петербурге производят модели RAV4 и Camry.

Завод Toyota в Петербурге был введен в эксплуатацию в 2007 году. Мощность предприятия составляет 100 тысяч автомобилей в год.

Фото: пресс-служба Смольного