С частной компании взыскали 80 тыс. рублей за сбитого лося на железной дороге

Локомотивом при этом управляла бригада ОАО "РЖД".

Калининский районный суд Петербурга оштрафовал ООО "БалтТрансСервис" за сбитого лося в Ярославской области. Компания пыталась переложить ответственность на ОАО "РЖД", но это оказалось безуспешным.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, с иском обратился Ярославский транспортный прокурор. Он потребовал возместить ущерб, причиненный животному миру. Железнодорожный поезд сбил животное 17 апреля 2019-го года на перегоне между станциями "Тихменево" и "Кобостово".

Ответчик указал на то, что грузовой поезд принадлежит "БалтТрансСервису" на праве собственности, однако локомотивом управляла бригада "РЖД" по договору на оказание безвозмездных услуг. Кроме того, "РЖД" также владеет инфраструктурой и, по мнению стороны защиты, не предприняло должных мер по сохранению животного мира от подобных происшествий.

Представитель "РЖД" в свою очередь отметил, что ООО владеет источником повышенной опасности на праве собственности, а потому обязанность по возмещению вреда должна быть возложена именно на компанию.

В итоге суд взыскал 80 тыс. рублей с организации, занимающейся железнодорожным перевозками нефтепродуктов.

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Фото: Piter.TV