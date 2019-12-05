С каждым годом в Петербурге всё больше детей болеют сахарным диабетом

Речь идет о диабете I типа.

В Петербурге с каждым годом растёт заболеваемость диабетом среди детей. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала заведующая городским детским эндокринологическим центром Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. Раухфуса, главный внештатный детский специалист эндокринолог комитета по здравоохранению Петербурга Татьяна Дубинина.

Речь идет о диабете I типа. В 2017 году в Петербурге было 258 таких детей, в 2018 году – почти 300, в 2019 – больше 300.

Как отметила медик, при данном заболевании один врач бессилен, здесь нужно участие родителей. Потому что "диабет – это образ жизни".

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