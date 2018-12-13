С июля петербуржцам выдадут первые электронные медкарты

В Смольном обсудили переход города к проекту "Бережливых поликлиник".

С первого июля в Петербурге пациенты будут получать электронные медицинские карты. Такое решение принято во время заседания правительства города. Чиновники рассмотрели предложения для людей старшего поколения и новорожденных, нуждающихся в здравоохранении.

Специалисты отмечают, что если пациент забудет электронную карту дома, то сотрудники учреждения смогут восстановить все данные онлайн по паспортным данным и СНИЛСу.

Отметим, что инициатива позволит избежать очередей и экономить время как пациента, так и врачебного персонала. В рамках проекта "Бережливая поликлиника" 35 взрослых и все 65 детских медицинских учреждений перейдут на новый формат работы до конца 2019 года.

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Фото: Piter.tv