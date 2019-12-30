С гололедицей в Петербурге борются около 20 машин с реагентами

Отследить движение спецтранспорта можно на сайте комитета по благоустройству.

В Петербурге вечером 23 января на улицу бороться с гололедом вышли 20 машин спецтехники. Они занимались посыпкой дорог реагентами (песочно-соляными смесями), которые не позволяют льду образовываться на проезжих частях. Следить за передвижением машин можно при помощи интерактивной карты комитета по благоустройству.

Спецтехника замечена жителями города около станции метро "Адмиралтейская", около набережной реки Фонтанки, Вознесенском проспекте, в Приморском районе у Черной речки, в Василеостровском районе Петербурга, на Хасанской улице и улице Александра Невского. В общей сложности за первую половину зимы этого сезона сотрудники ведомства израсходовали на посыпку улиц около пяти тысяч тонн соли. В Комитете поясняли, что чиновники закупили к началу холодов 100 тысяч тонн соли для обработки ей дорог.

Ранее Piter.tv писал о том, что в пятницу в Петербурге пойдёт снег.

Фото: Piter.tv

