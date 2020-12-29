С фасадов домов на Кирочной и Лиговском обрушились куски штукатурки

В результате инцидента никто не пострадал.

В субботу, 2 января, с фасадов двух домов в Центральном районе Петербурга обрушилась штукатурка. Проблемы с лепниной заметили местные жители: они выложили фото с места событий в ВК-сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Штукатурка упала с дома № 24 на Кирочной улице и с дома № 106 на Лиговском проспекте. Последствия аварии оперативно убрали рабочие, никто из прохожих не пострадал.

По мнению местных жителей, причиной инцидента стали поздние сроки ремонтных работ. Зачастую последний их этап приходится на зимнее время.

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Фото: ВКонтакте / mytndvor