На въезде в Мурино произошел крупный пожар

Огонь охватил деревянный дом по всей площади.

Днем 2 января очевидцы сняли на видео крупный пожар, который произошел сразу после тоннеля, на въезде в Мурино. Кадры с места происшествия появились в сети.

На записи видно, что огонь охватил деревянный дом по всей площади. Клубы густого дыма с большой скоростью разлетаются по округе. На место происшествия уже выехали представители МЧС.

Информации о пострадавших, как и о причине возгорания, не поступало.

Ранее мы писали, что при пожаре в жилом доме на Гончарной улице погиб один человек.

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