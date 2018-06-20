Съезды с Выборгского шоссе на КАД закроют до 30 апреля

На этом участке будут менять асфальтобетонное дорожное покрытие.

В четверг, 25 апреля, стало известно о том, что съезды с Выборгского шоссе на КАД закроют. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Съезды в направлении из города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области и посёлка Парголово Выборгского района на внутреннее кольцо КАД перекроют с 10:00 26 апреля до 15:00 30 апреля. В ведомстве отметили, что на этом участке будут менять асфальтобетонное дорожное покрытие.

Известно, что все работы производят в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Отметим, что на ремонтируемом участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, появятся дорожные конусы и световая сигнализация.

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