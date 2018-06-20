В Петербурге дети подожгли домики строителей 

По словам очевидцев, пострадавших нет.

В четверг, 25 апреля, в Красносельском районе юные петербуржцы подожгли строительное вагончики. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на пустыре Ленинского проспекта около дома 64. По словам очевидцев, пострадавших нет.

Это бандиты будущие! А если там люди были? Ловить их и наказывать как взрослых! Все они прекрасно понимают! Подожгли бы хотя бы вашу машину, я бы посмотрела как бы вы хихикали и вспоминали себя в детстве! возмущаются очевидцы

В качестве доказательства, что поджог устроили именно дети, горожане приводят несколько фотографий. На снимках видны три подростка, которые вначале стоят около синего домика строителей, а потом ретируются с места событий. Отметим, что на кадрах не видно, как подростки поджигают вагончик.

Следующие снимки демонстрируют полыхающий вагончик. По словам местных жителей, постройка очень быстро вспыхнула. В данный момент на месте трудится два пожарных расчета.

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Фото:дтп и чп петербург/вк