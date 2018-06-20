Видео: МЧС и Следственный Комитет работают в зоне ЧП на "Северной Короне"

По факту происшествия сотрудники СК начали доследственную проверку.

На место ЧП у территории недостроенного отеля "Северная корона" приехали сотрудники Следственного Комитета. По факту происшествия в органе начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. У долгостроя также работают сотрудники МЧС и полиции Северной Столицы.

Напомним, что днем, 25 апреля, во время работ по сносу объекта по непонятным пока причинам один из экскаваторов завалился на бок. В результате инцидента один из рабочих оказался придавлен спецтехникой. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Официальной версии ЧП от представителей МЧС или власти пока не поступало. Согласно одному из предположений, спецтехника не справилась с нагрузками из-за частичного обрушения остова здания.

Ранее Piter.TV публиковал эксклюзивные кадры, снятые на территории "Северной Короны" до обрущения.

Фото и видео: Piter.TV