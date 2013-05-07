Продолжается демонтаж гостиницы "Северная корона" на Петроградской стороне

Работы находятся на подготовительном этапе, не требующем никаких мероприятий по усилению.

18 апреля возобновили работы по демонтажу гостиницы "Северная корона" на набережной реки Карповки. Работы возобновили три недели назад.

Как рассказали представители ГК "ПСК" "Фонтанке", сейчас работы находятся на подготовительном этапе, не требующем никаких мероприятий по усилению. По словам представителей компании, в соответствии с регламентом, ведётся мониторинг 30-метровой зоны вокруг объекта, установлены маячки. Они нужны из-за трудностей, связанных с подземной частью здания и близости исторических домов. В случае если после дополнительного исследования потребуется укрепление, это будет сделано.

Напомним, за 30 лет гостиницу так и не достроили. На территории неоднократно происходили происшествия, поэтому гостиница получила дурную славу. В 2019 здание снесли. Тогда же стало известно, что на месте построят элитное жилье.

Ранее Piter.tv писал, что новый владелец построит элитное жилье на набережной Карповки вместо снесенной гостиницы.

Фото: pikaby.ru